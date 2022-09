Reine Elizabeth II Direct La reine Elizabeth II s’est éteinte, jeudi, à l’âge de 96 ans. Retrouvez en direct les informations et nos analyses. Ce qu’on sait sur les funérailles de la reine Elizabeth II Dernière mise à jour aujourd'hui, 21:52

Members of the public watch the procession of the late Queen Elizabeth II's coffin, from the Palace of Holyroodhouse to St Giles Cathedral in Edinburgh, on the Royal Mile on September 12, 2022, where Queen Elizabeth II will lie at rest. - Mourners will on Monday get the first opportunity to pay respects before the coffin of Queen Elizabeth II, as it lies in an Edinburgh cathedral where King Charles III will preside over a vigil. (Photo by Oli SCARFF / AFP)