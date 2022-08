Guerre en Ukraine Direct Suivez les dernières informations sur la guerre en direct. Ukraine: pour le G7, la Russie « met en danger la région » en occupant la centrale nucléaire de Zaporijjia Dernière mise à jour aujourd'hui, 12:57

This handout picture taken and released by Ukrainian State Emergency Service on August 8, 2022 shows a lyceum in Dnipropetrovsk region destroyed by Russian shelling amid Russia's military invasion of Ukraine. (Photo by AFP) © Belga Image