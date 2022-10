Guerre en Ukraine Direct Suivez les dernières informations sur la guerre en direct. La chambre haute du parlement russe approuve à l’unanimité les annexions en Ukraine Dernière mise à jour aujourd'hui, 13:09

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 30: (RUSSIA OUT) Russian President Vladimir Putin with Ukrainian regional separatist leaders attends the annexation ceremony of four Ukrainian regions at the Grand Kremlin Palace, September 30, 2022 in Moscow, Russia. Separatist leaders of annexed Donetsk, Lugansk, Kherson and Zaporizhzhya regions of Ukraine has arrived in Moscow to sign joint documents. (Photo by Contributor/Getty Images)