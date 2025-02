Guerre au Proche-Orient Direct Suivez les toutes dernières informations sur la guerre au Proche-Orient qui oppose Israël, le Hamas, le Hezbollah et l’Iran. «Je vivais dans la peur constante»: d’anciens otages du Hamas racontent les sévices subis lors de leur captivité Dernière mise à jour aujourd'hui, 15:36

Hamas militants arrive in an area before handing over Israeli hostage Agam Berger to a Red Cross team in Jabalia on January 30, 2025, as part of their third hostage-prisoner exchange. Palestinian militant group Hamas on January 30 handed over Israeli woman hostage Berger, a soldier, as a third hostage-prisoner exchange got under way, an AFP journalist reported. Photo by Middle East Images/ABACAPRESS.COM