Du 5 au 8 mars 2020 à Tour & Taxis, ne ratez pas nos rendez-vous exclusifs!

TOUS LES JOURS DE LA FOIRE

Venez nous rendre visite sur notre stand et participez à notre concours "Le crack du Vif". Affrontez d'autres visiteurs en répondant à notre quiz de culture générale et tentez votre chance de remporter un cadeau!

SAMEDI 7 MARS

Débat: Mon Europe, je t'aime moi non plus

Comment le projet européen s'est-il fracturé? La journaliste Marion Van Renterghem revient dans son dernier essai sur trois décennies d'histoire commune.

Place de l'Europe, de 14h à 15h. Animé par Olivier Rogeau. Événement Facebook.

Rencontre avec Régis Jauffret

Dans son dernier roman Papa, Régis Jauffret se confronte à un épisode impliquant son père sous l'Occupation. Une plongée dans les tiroirs secrets d'une famille.

Grand Place du livre, de 15h à 16h. Animé par Fabrice Delmeire. Événement Facebook.

Séance de dédicaces de Vadot

Dédicace de sa BD "Madame Ronchard", mais aussi de ses recueils de dessins de presse, dont "Mais comment sommes-nous tous devenus aussi cons".

Stand Le Vif, de 15h00 à 16h30. Événement Facebook.

Blind test

Le public de la foire est invité à participer au grand blind test musical du Vif/Focus sur le thème "littérature et musique". Un événement festif ouvert à tous animé par Vadot.

Théâtre des Mots, de 17h à 19h. Événement Facebook.

DIMANCHE 8 MARS

Atelier d'écriture littéraire

Les 12 lauréats du concours de nouvelles sur le thème du MUR organisé par Le Vif/L'Express seront conviés à un atelier animé par Simon Johannin.

Scène Rouge de 11h à 13h. Événement Facebook.

Rencontre avec Leïla Slimani

Prix Goncourt 2016 pour Chanson douce, Leïla Slimani entame avec Le Pays des autres une trilogie sur son histoire familiale en terres marocaines.

Théâtre des mots, de 15h à 16h. Animé par Laurent Raphaël. Événement Facebook.

