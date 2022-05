Quand toucherez-vous votre pécule de vacances ?

L’été approche et, avec lui, les pécules de vacances. Petit rappel pour celles et ceux qui se demandent combien ils recevront et quand.

Pour qui ?

Le pécule de vacances concerne les employés et les ouvriers. Il s’agit du maintien du salaire pendant les jours de congé (pécule de vacances simple) et d’une une prime destinée à couvrir les frais de vacances (pécule de vacances double). Les ouvriers n’ayant pas droit aux congés payés, ils perçoivent un double pécule de vacances. Pour les employés, cette indemnité supplémentaire varie en fonction des droits acquis, avec un maximum de quatre semaines.

Combien ?

Cette somme est calculée en fonction des prestations effectuées au cours de l’année civile précédente. Les employés qui travaillent à temps plein ont droit à 20 jours de congé payés. Le pécule de vacances double équivaut à 92% du salaire brut et dépend du nombre de mois passés à travailler au cours de l’année précédente.

Quand ?

Les employés reçoivent leur pécule de vacances simple lorsqu’ils prennent des congés au cours de l’année. Leur pécule double leur est versé par leur employeur. En principe, il doit être payé au moment où l’employé prend ses vacances. En pratique, le paiement est toutefois généralement effectué au même moment pour tous les employés de l’entreprise, habituellement en mai ou en juin. Pour les ouvriers, la date est plus précise: ils reçoivent leur pécule de vacances (par le biais de l’Office national des vacances annuelles (ONVA)) entre le 2 mai et le 30 juin.



Le moyen le plus simple d’obtenir une information sur le pécule de vacances, comme le montant ou la date exacte du versement, est d’utiliser l’outil en ligne My Onva avec l’application Itsme ou un lecteur de carte d’identité. Pour celles et ceux qui n’ont pas cette possibilité, il existe des calculateurs de pécules de vacances en ligne, comme celui d’Hellosafe.