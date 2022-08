Violence urbaine: Bruxelles a bon dos, Anvers joue les Calimero

Anvers étant frappée par des violences liées au trafic de drogue, Bart De Wever rejette volontiers la responsabilité sur le fédéral. Le discours ambiant n’est pas toujours le même lorsque des communes bruxelloises traversent les mêmes difficultés.



«Le fédéral ne peut pas détourner les yeux de ce qui se passe ici. Il doit mettre les moyens sur la table pour mettre réellement à mal les trafiquants de stupéfiants et d’armes.» Ces mots ne sont pas ceux du bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever (N-VA), dont la ville est en proie à des violences liées au milieu de la drogue cet été. La déclaration date du 2 juin et est le fait de Catherine Moureaux (PS), bourgmestre de Molenbeek, qui a aussi eu droit à son lot de fusillades en lien avec le trafic de drogue ces derniers mois. Le président des nationalistes flamands s’était bien gardé de critiquer son homologue sur ce coup-là.

La petite musique est pourtant connue. Auprès des nationalistes flamands, notamment, mais aussi dans une part des médias et des réseaux sociaux, un épisode défavorable dans une commune de la Région bruxelloise sera aisément attribué au laxisme ou à l’incompétence des autorités locales. Faites face à une flambée de violences à Anvers et vous en attribuerez aussi facilement la responsabilité à d’autres niveaux de pouvoir, le fédéral en l’occurrence.

Bourgmestre et président

«Personnellement, je considère depuis longtemps que cumuler les fonctions de bourgmestre d’une grande ville et de président de parti n’est pas optimal», commente Dave Sinardet, politologue à la VUB et à l’université Saint-Louis, originaire d’ Anvers. Bart De Wever partage cette spécificité avec Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi, soit dit en passant.

Avec, néanmoins, une différence de taille: l’un se trouve dans les majorités régionale, communautaire et fédérale, l’autre est président du principal parti d’opposition au fédéral. «Cette situation peut créer des conflits d’intérêts, alors que le rôle de bourgmestre d’une grande ville s’apparente davantage à celui d’un conciliateur que pour un président de parti.» L’ observation est d’autant plus pertinente qu’à Anvers, la majorité communale est constituée autour d’une alliance avec Vooruit et l’Open VLD, deux partis de la coalition Vivaldi. La double casquette de De Wever lui a valu quelques critiques de l’échevin socialiste Tom Meeuws. En réalité, elle ne facilite pas la conciliation, jusqu’à l’intérieur de son propre collège communal.

Au passage, la position du bourgmestre d’Anvers l’incite à quelques «incohérences intellectuelles», comme l’observe Dave Sinardet. Dans ses prises de parole, Bart De Wever oublie sans doute un peu vite que la N-VA a participé au gouvernement fédéral de 2014 à 2018, avec, de surcroît, Jan Jambon au poste de ministre de l’Intérieur.

On se souvient aussi, à Anvers, que Bart De Wever avait fait de la guerre contre la drogue («war on drugs», comme le veut la formule) un de ses arguments de campagne en 2012, qui avait abouti à son accession au maïorat. Une promesse qui avait suscité des attentes, sans doute. Sortira-t-il perdant de cette séquence? «Ce n’est pas à son avantage. Mais globalement, je dirais que ses supporters y voient la confirmation que le fédéral ne fonctionne pas. Et ses détracteurs y voient la confirmation que De Wever rejette la faute sur les autres.»

Cette façon de fonctionner du président de la N-VA ne signifie pas nécessairement qu’il a tort à tous niveaux, insiste Dave Sinardet. «Il est demandeur de plus de moyens pour la police fédérale à Anvers mais aussi de plus d’instruments légaux. Sur ces points, il peut avoir raison» et sa position n’est pas tellement éloignée de celle d’autres bourgmestres, Philippe Close (PS), à Bruxelles, notamment.

Pourquoi alors ce réflexe récurrent qui consiste à égratigner Bruxelles, en tant que centre du pouvoir fédéral, mais aussi ses responsables politiques locaux? De manière générale, ces dernières années, les discours plus offensifs de la N-VA se sont davantage orientés vers la capitale que vers la Wallonie, relève Dave Sinardet. Avec «certaines critiques plus ou moins justifiées. Objectivement, la gestion politique de Bruxelles, capitale bilingue, avec ses 19 communes, son pouvoir régional et ses zones de police est plus complexe que celle d’ Anvers.»

Des récits et des clichés

Ce regard critique envers la gestion politique relève aussi du «framing», comme l’évoque le politologue. «Un événement survenant à Bruxelles ne sera pas nécessairement appréhendé avec le même schéma d’interprétation que s’il était arrivé à Anvers. Et cela n’est pas imputable qu’à Bart De Wever ou à la N-VA, mais aussi à une part des médias et des commentateurs de l’actualité. En grossissant à peine le trait, vu depuis les bancs de l’opposition nationaliste, la lecture des difficultés bruxelloises sera plutôt interprétée à l’aune de la mauvaise gestion des partis de gauche, du laxisme, de l’immigration, etc. A Anvers, les faits sont placés dans un contexte international, le rôle du fédéral est épinglé, etc.»

Pour Catherine Moureaux, bourgmestre de Molenbeek, la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, doit mettre les moyens afin de résoudre les problèmes liés au trafic de drogue et d’armes. © belga image

Dans l’opposition à la Région bruxelloise (comme le MR, d’ailleurs), la N-VA a sans doute tout intérêt à renforcer ce «framing», cette petite musique autour de la capitale. Hormis le Vlaams Belang, qui compte six élus sur 55 au conseil communal d’Anvers, cette position est moins évidente à tenir du côté d’ Anvers, où Groen, principal parti d’opposition, se montre moins offensif sur ces thèmes.

