Six signes qu’il est temps de changer d’emploi

Comment savoir s’il est temps de changer d’emploi ? Voici six signes qui devraient vous alerter sur le fait qu’il est peut-être temps d’aller chercher ailleurs si l’herbe y est plus verte.

Un petit coup de mou passager ou un sentiment plus durable ? Voici six signes qu’il est temps de commencer à chercher un autre travail selon le cabinet international de recrutement Robert Walters.

Fatigué et de mauvaise humeur

Lorsqu’on est trop souvent fatigué et d’humeur mollassonne, cela signifie parfois que votre travail vous prend trop d’énergie. Cela fait aussi qu’on est plus irritable au travail, mais aussi à la maison. Un autre indice peut être des migraines ou des douleurs musculaires qui gagnent en ampleur.

Manque d’enthousiasme à propos de l’organisation pour laquelle on travaille

Vous ne défendez plus fièrement votre entreprise ni en interne ni en externe. Vous n’adhérez plus à votre travail ou à votre organisation. Que cela soit suite à un changement de direction de l’entreprise ou un changement au sein du management, le conseil reste le même: il est temps de regarder ailleurs.

Se rendre au travail est pénible

Vous avez du mal à démarrer le matin et une fois sur place vous regardez très souvent votre montre ? C’est le signe que votre travail vous coûte, voire vous ennuie. Sachez que ce manque d’entrain ne fait que rendre les journées plus longues et aggraver l’état de fatigue.

Vos tâches ne vous conviennent plus

Au début, c’était un défi, maintenant, cela semble plutôt répétitif. Les compétences que vous avez acquises au cours des années ne correspondent plus à vos intérêts. Vous voyez aujourd’hui plus grand. Ou comme Steve Jobs l’a dit un jour : « La seule façon de faire un excellent travail est d’aimer ce que l’on fait. Si vous ne l’avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Ne vous installez pas. »

Un sentiment d’invisibilité

Une impression tenace que votre travail n’est ni important, ni apprécié, peut aussi être un indice qu’il est temps de changer. Surtout si vous en avez déjà parlé à votre responsable sans observer aucun changement de dynamique.

Vous vous plaignez souvent de votre travail ou de vos collègues

Tout ce que vos proches entendent sur votre travail, c’est des reproches ou des grognements? Ces derniers vous conseillent donc d’en changer. Si cela peut faire l’effet d’une douche froide, prenez tout de même la peine de les écouter, car ils n’ont peut-être pas tort.