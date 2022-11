La moins aimée des Porsche 911 fête ses 25 ans

La 911 de la génération « 996 », apparue en 1997, secouait les traditions de l’une des sportives les plus connues et appréciées du monde automobile. Cela ne l’empêche pas de rester une voiture hautement désirable.

Dévoilée au Salon de Francfort en 1997, cette 911 rompait avec de nombreuses conventions. Tout d’abord le dessin si classique et respecté, jusque la génération « 993 », de la 911 était lourdement modifié, en particulier au niveau des phares avant, partagés avec ceux de la Boxster. D’ailleurs, la marque parlait d’un concept révolutionnaire dans le sens où le partage des pièces avec la Boxster d’alors (génération 986) signifiait que jusqu’aux montants B, les intérieurs de la 996 et du roadster étaient identiques. Le designer en chef à l’époque, Harm Lagaay, était bien sûr conscient du risque de mélanger les styles Boxster et 911, mais d’autres préoccupations étaient plus pressantes.

Dans ces années-là, Porsche n’est pas au mieux de sa forme financière, l’impératif était de sauver l’entreprise et sortant de la monoculture 911. En interne, le concept et le design n’ont jamais fait l’objet de critiques. En revanche, la forme et l’effet des phares, avec leurs clignotants intégrés, ont été mal accueillis par la presse au bout de quelques mois. En avril 1998, le Cabriolet a rejoint le Coupé – avec une capote entièrement électrique qui monte ou descend en 20 secondes. Lorsqu’elle est rétractée, elle disparaît sous une plaque métallique, rendant inutile l’utilisation d’un couvre-tonneau.

Que reprochaient les puristes à la 996? Ses phares de Boxster…

Ensuite, l’autre grand chamboulement vient du fait que cette 911 est la première de l’histoire à utiliser un refroidissement par eau au lieu d’un système de refroidissement par air. Porsche a étudié l’idée d’un Boxer 4 soupapes à air, mais n’est jamais parvenu à maîtriser certains points chauds. Un système qui ne charmera pas immédiatement les puristes, mais qui n’empêchera pas à la 911/996 d’avancer des performances très élevées avec de multiples versions, dont les Turbo. La 996 va pourtant ajouter dans la gamme une version très importante et très apprécié des porchistes : la GT3, en 1999. Cette pure sportive établissait une différence claire entre une 911 de tous les jours et une voiture directement inspirée du monde de la compétition. Jamais auparavant il n’y avait eu autant de variantes de la 911 que dans la génération 996. Porsche en a vendu environ 175.000 exemplaires. Aujourd’hui, la 996 est une 911 encore accessible et qui séduit par son élégance, tout en distillant des sensations très 911.