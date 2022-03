Cela fait dix ans que Tinder est présent sur nos téléphones. En une décennie, l'application a bouleversé la rencontre, amoureuse et sexuelle, fait tombé certains tabous et créé des désillusions. Le Vif se penche sur ces évolutions avec le témoignage de Mia, d'Yvon et l'analyse de la sexologue Camille Nérac.

Crédits:

Réalisation: Eglantine Nyssen, Victor Huon, Pierre-Etienne Bonnet et Laurence Van Ruymbeke

Musiques: Universal

Coordination: Eglantine Nyssen

