Un séisme de magnitude 7,3 a frappé mardi l'Est de l'Indonésie, déclenchant la fuite des habitants hors des bâtiments, mais une alerte au tsunami a finalement été levée.

Aucune victime ni aucun important dégât matériel n'ont jusqu'à présent été signalés dans les zones où le tremblement de terre a été ressenti, mais les autorités ont appelé à la prudence. Le tremblement de terre d'une profondeur de 18,5 km s'est produit à 04h20 HB (03h20 GMT) au nord de l'île de Florès, dans la mer du même nom, à une centaine de kilomètres de la ville de Maumere, selon l'institut américain USGS.

"Dans les régions les plus proches de l'épicentre (...) il n'y a pas eu de dégâts", a déclaré à Metro TV Antonius Hubertus Gege Hadjon, responsable du district de Flores Est. Mais "quand le tremblement de terre s'est produit, tous les gens ont fui leur domicile".

Les premières images parvenues de la région touchées montrent des Indonésiens fuyant leurs habitations et des embouteillages de motos et véhicules se dirigeant vers les hauteurs. Le Centre d'alerte au Tsunami pour le Pacifique, basé à Honolulu, a indiqué qu'il n'y avait plus de risque de tsunami.

Dans un premier temps, il avait mis en garde contre des vagues dangereuses le long des côtes situées dans un rayon de 1.000 km autour de l'épicentre. Les séismes peu profonds ont tendance à faire plus de dégâts que les secousses profondes. L'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre et à des éruptions volcaniques, du fait de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques tectoniques se rencontrent.

