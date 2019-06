Pendant la dernière période glaciaire, on pouvait marcher de la côte belge à l'Angleterre. Des archéologues marins ont permis de lever un coin du voile entourant cette immense terra incognita aujourd'hui engloutie et qu'on appelle le Doggerland.

Cela peut surprendre, mais il n'est pas rare de trouver une défense de mammouth sur les plages d'Ostende. Ou un autre fossile issu du panel d'animaux préhistoriques qui parcourait la terre il y a des milliers d'années. Aux Pays-Bas aussi, des tonnes de fossiles ont été repêchées lors des dernières décennies à l'occasion de travaux de dragages et par la pêche controversée des chalutiers qui raclent les fonds marins. Une manne scientifique, et commerciale, puisque les fossiles sont très recherchés par les institutions scientifiques, mais aussi par les collectionneurs et les paléontologues amateurs.

...