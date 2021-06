Qui voudra observer le ciel jeudi peu avant midi pourra apercevoir une éclipse solaire partielle. La lune se placera devant le soleil voilant momentanément son éclat. Toutefois, l'observation du phénomène doit se faire derrière des lunettes de protection appropriées.

Vers 11h17, la lune et le soleil entameront leur danse. Le soleil sera à une altitude de 50 degrés à l'est-sud-est.

À mesure que le Soleil s'élèvera dans le ciel vers le sud-est, le degré de couverture de l'éclipse augmentera progressivement. C'est à 12h19 que l'éclipse sera à son maximum. A Bruxelles, le diamètre du soleil sera obscurci à 26%. L'astre sera alors déjà à une altitude de 58 degrés.

Ensuite, la lune disparaîtra progressivement de devant le soleil. À 13h25, la lune fera son dernier contact avec le Soleil et l'éclipse sera terminée.

L'ombre de la lune s'étendra sur la Belgique mais aussi sur 59 autres pays. Plus on monte dans le nord de l'Europe, plus le soleil se cachera derrière la lune. Le spectacle sera beaucoup plus grandiose en Russie, au Canada et au Groenland.

La dernière fois que le soleil s'est partiellement assombri sur l'Europe centrale remonte au 20 mars 2015. La lune avait caché plus de 70% du cercle solaire.

A noter toutefois que pour des raisons de santé, les amateurs d'astronomie ne devraient jamais regarder le soleil en face sans protection même s'il est partiellement voilé. Idem avec un télescope, qui ne devrait jamais être pointé vers le soleil sans un filtre spécial.

La demande pour ces lunettes étant élevée, l'Observatoire Urania a mis en place une coopération avec l'association professionnelle des opticiens et optométristes de Belgique afin de les rendre disponibles chez 86 opticiens.

Vers 11h17, la lune et le soleil entameront leur danse. Le soleil sera à une altitude de 50 degrés à l'est-sud-est. À mesure que le Soleil s'élèvera dans le ciel vers le sud-est, le degré de couverture de l'éclipse augmentera progressivement. C'est à 12h19 que l'éclipse sera à son maximum. A Bruxelles, le diamètre du soleil sera obscurci à 26%. L'astre sera alors déjà à une altitude de 58 degrés. Ensuite, la lune disparaîtra progressivement de devant le soleil. À 13h25, la lune fera son dernier contact avec le Soleil et l'éclipse sera terminée. L'ombre de la lune s'étendra sur la Belgique mais aussi sur 59 autres pays. Plus on monte dans le nord de l'Europe, plus le soleil se cachera derrière la lune. Le spectacle sera beaucoup plus grandiose en Russie, au Canada et au Groenland. La dernière fois que le soleil s'est partiellement assombri sur l'Europe centrale remonte au 20 mars 2015. La lune avait caché plus de 70% du cercle solaire. A noter toutefois que pour des raisons de santé, les amateurs d'astronomie ne devraient jamais regarder le soleil en face sans protection même s'il est partiellement voilé. Idem avec un télescope, qui ne devrait jamais être pointé vers le soleil sans un filtre spécial. La demande pour ces lunettes étant élevée, l'Observatoire Urania a mis en place une coopération avec l'association professionnelle des opticiens et optométristes de Belgique afin de les rendre disponibles chez 86 opticiens.