Rencontre surprenante en haute mer : une créature marine rare apparaît soudain devant la caméra de leur véhicule sous-marin télécommandé. Les chercheurs n'en croient pas leurs yeux : elle change de forme.

Elle ressemble à un sac en plastique qui dérive à travers l'océan. Soudainement, des protubérances organiques se forment, transformant l'être d'un esprit dansant en un foulard de soie qui coule. Alors que la créature transparente continue de se répandre, on entend le murmure excité et l'émerveillement des chercheurs. "Qu'est-ce que c'est que ça ?" se demandent-ils, pour se donner la réponse peu de temps après.

L'étrange créature est probablement une méduse des eaux profondes du genre Deepstaria. La vidéo des scientifiques de l'expédition Nautilus donne un aperçu unique d'un rare habitant de la mer et de son compagnon, un petit crabe rouge qui vit dans la méduse.

L'expédition a recueilli des informations topographiques, géologiques et biologiques dans le Pacifique central lorsque le couple bizarre est apparu devant les lentilles des chercheurs à une profondeur d'environ 750 mètres. On ignore comment ils sont liés l'un à l'autre. Cependant, on suppose qu'il s'agit d'une symbiose. Ils doivent partager la nourriture. La méduse est aussi un bon endroit pour le crabe pour se cacher des prédateurs.

Contrairement à d'autres méduses, la Deepstaria n'a pas de tentacules. Les scientifiques soupçonnent qu'elle enveloppe ses proies de son corps. Cependant, on ne sait pas encore très bien comment elle digère ses aliments ainsi capturés.

C'est tout ce qu'il est connu sur Deepstaria jusqu'à présent. On comprend que les chercheurs aient été très excités par leur rencontre avec cet animal étrange.

Greta Pralle

Source: Welt