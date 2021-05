Une lettre écrite de la main d'Albert Einstein (1879-1955) comportant l'équation E=mc2 a été adjugée pour quelque 1,2 million de dollars (environ 1 million d'euros) à Boston, soit trois fois sa valeur estimée, rapporte samedi la BBC.

D'après des spécialistes, la lettre est l'un des quatre exemplaires connus sur lesquels le physicien a écrit l'équation la plus célèbre de l'histoire de la science E=mc2. Cette formule fondamentale de la physique moderne exprime l'équivalence entre la masse et l'énergie.

Ecrite en allemand et datée d'octobre 1946, la missive était adressée au physicien américain d'origine polonaise Ludwik Silberstein. Elle faisait partie d'une collection privée, selon la maison de ventes aux enchères PR Auction.

