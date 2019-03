Un tueur se cache parmi les plantes vertes

Un homme de 33 ans originaire de Flandre occidentale est soupçonné d'avoir tué sa femme. La police pense qu'il a utilisé pour se faire un moyen pour le moins désuet et insolite. Il l'aurait empoisonné avec de la ricine, une toxine extrêmement dangereuse qui se trouve dans les fèves du ricin, une plante principalement cultivée en Inde, en Chine et au Brésil. Cette molécule est naturellement synthétisée par une plante utilisée comme plante d'ornement. Bien que mortelle, elle est pourtant en vente chez les fleuristes et dans les jardineries spécialisées.

...