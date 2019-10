Le prix Nobel de chimie 2019 a été attribué mercredi à l'Américain John B. Goodenough, au Britannique M. Stanley Whittingham ainsi qu'au Japonais Akira Yoshino pour leur développement de batteries lithium-ion, plus sûres que les batteries au seul lithium, a annoncé l'Académie royale des sciences de Suède.

"Les batteries lithium-ion ont révolutionné nos vies, elles sont utilisées partout: de nos téléphones portables aux ordinateurs et véhicules électriques", a salué l'Académie. "Grâce à leurs travaux, les lauréats ont posé les fondations d'une société sans fil et indépendante des combustibles fossiles." John B. Goodenough a doublé le potentiel des batteries lithium, "créant les bonnes conditions au développement d'une batterie bien plus puissante et utile", tandis qu'Akira Yoshino est parvenu à remplacer le lithium pur par du lithium-ion, plus sûr, rendant la batterie utilisable dans la pratique.

Quant à M. Stanley Whittingham, il utilisa au début des années 1970 l'énorme conductivité du lithium pour libérer son électron externe lorsqu'il développa la première batterie au lithium fonctionnelle, a précisé l'institution. Lors de l'annonce des lauréats, Göran Hansson, secrétaire général de l'Académie royale des sciences de Suède, s'est réjoui de l'accueil enthousiaste réservé par le public aux travaux primés. À 97 ans, le natif allemand John B. Goodenough est le lauréat le plus âgé des Nobel de chimie. Avant lui, John B. Fenn avait remporté ce prix à 85 ans.