Tous les mois, Le Vif vous propose d'écouter de nombreux experts sur des thématiques d'actualité grâce à une collaboration avec l'UCLouvain. Ce mois-ci: comprendre l'exploration spatiale et les voyages habités vers Mars.

Si des projets de voyages lunaires sont toujours d'actualité, tous les yeux se tournent désormais vers Mars. Depuis l'atterrissage en février 2021 du robot Perséverance, jamais la planète rouge n'a parue aussi proche.

Dans un podcast de l'UCLouvain en partenariat avec Le Vif, Claudie Haigneré, première femme astronaute européenne dans l'ISS et docteure honoris causa UCLouvainet vient nous parler des vols spatiaux habités et des défis de l'exploration spatiale.

Présentation, production et réalisation technique: Sabrina Gaspari et Alain Nassogne

Si des projets de voyages lunaires sont toujours d'actualité, tous les yeux se tournent désormais vers Mars. Depuis l'atterrissage en février 2021 du robot Perséverance, jamais la planète rouge n'a parue aussi proche. Dans un podcast de l'UCLouvain en partenariat avec Le Vif, Claudie Haigneré, première femme astronaute européenne dans l'ISS et docteure honoris causa UCLouvainet vient nous parler des vols spatiaux habités et des défis de l'exploration spatiale.Présentation, production et réalisation technique: Sabrina Gaspari et Alain Nassogne