Thomas Pesquet rentrera sur Terre lundi

Le Français Thomas Pesquet et trois autres astronautes quitteront la Station spatiale internationale dimanche, et amerriront au large de la Floride "pas plus tôt" que lundi à 12H14 GMT (13H15 en Belgique), après avoir passé plus de six mois dans l'espace, a annoncé la Nasa vendredi.

