Certains affirment que nous sommes à un tournant de l'histoire, une période qui va déterminer le sort de notre espèce pour les siècles à venir. Et pas seulement à cause la pandémie de coronavirus. Est-ce vraiment plausible ?

Selon le philosophe Derek Parfit, interrogé par la BBC, nous vivons un moment charnière de l'histoire. "Compte tenu des découvertes scientifiques et technologiques des deux derniers siècles, le monde n'a jamais changé aussi vite. Nous aurons bientôt des pouvoirs encore plus grands pour transformer, non seulement notre environnement, mais aussi nous-mêmes et nos descendants", affirme-t-il dans son ouvrage "On What Matters". L'hypothèse de ce "moment charnière" a suscité un regain d'attention ces derniers mois, les universitaires s'efforçant d'aborder la question de manière plus systématique. Tout a commencé l'année dernière lorsque le philosophe Will MacAskill de l'université d'Oxford a publié une analyse approfondie de cette hypothèse sur un forum. Son analyse a suscité plus de 100 commentaires d'autres universitaires qui ont abordé la question sous leur propre angle, sans parler des podcasts et des articles approfondis.Mais vivons-nous véritablement à un moment charnière de l'histoire ? Plusieurs philosophes et chercheurs avancent des arguments dans ce sens.Tout d'abord, il y a le point de vue du "temps des périls". Ces dernières années, l'idée selon laquelle nous vivons une époque où le risque d'effondrement et de dommages à long terme sur la planète est exceptionnellement répandue. Comme le dit l'astronome britannique Royal Martin Rees : "Notre Terre existe depuis 45 millions de siècles, mais ce siècle est particulier : c'est le premier où une espèce - la nôtre - a l'avenir de la planète entre ses mains". Pour la première fois, nous avons la capacité de dégrader la biosphère de manière irréversible, ou de détourner la technologie pour causer un revers catastrophique à la civilisation, déclare M. Rees, qui a cofondé le Centre d'étude des risques existentiels de l'université de Cambridge.Ces pouvoirs destructeurs dépassent notre sagesse, selon le philosophe Toby Ord, qui plaide en faveur de la réduction du risque existentiel dans son récent livre The Precipice. Le titre du livre d'Ord est une allégorie de notre position actuelle : nous sommes sur un chemin au bord d'un précipice, où un pied de travers pourrait signifier notre fin. Depuis ce point de vue vertigineux, nous pouvons voir les terres vertes et agréables qui nous attendent au bout du chemin, mais nous devons d'abord traverser une période de danger inhabituel. Ord a estimé que les chances d'extinction de l'espèce au cours de ce siècle sont de l'ordre d'une sur six.Selon Ord, ce qui rend notre époque particulièrement charnière, c'est que nous avons créé des menaces que nos ancêtres n'ont jamais eu à affronter, comme la guerre nucléaire ou les agents pathogènes tueurs artificiels. Dans le même temps, nous en faisons très peu pour empêcher la fin de notre civilisation. La Convention des Nations unies sur les armes biologiques, qui interdit à l'échelle mondiale la mise au point d'armes biologiques comme un super-coronavirus, dispose d'un budget inférieur à celui d'un restaurant McDonald's moyen. Et collectivement, le monde dépense plus en crèmes glacées que dans la prévention des technologies qui pourraient mettre fin à notre mode de vie.Selon un certain nombre de chercheurs réputés, il est possible que le XXIe siècle voit l'arrivée d'une intelligence artificielle sophistiquée qui pourrait rapidement évoluer vers une super intelligence. Ils affirment que la manière dont nous gérons cette transition pourrait déterminer l'avenir de la civilisation tout entière.La toute puissante super intelligence elle-même pourrait déterminer le sort de l'humanité pour toujours, en fonction de ses objectifs et de ses besoins, mais ces chercheurs proposent également d'autres scénarios potentiels. L'avenir de la civilisation pourrait également être façonné par celui qui contrôle le premier l'IA, qui pourrait être une force unique pour le bien qui la dirige au profit de tous, ou un gouvernement malveillant qui choisit d'utiliser ce pouvoir pour éradiquer toute dissidence.C'est pourquoi de nombreux chercheurs ont décidé de consacrer leur carrière à la sécurité et à l'éthique de l'IA.Luke Kemp, de l'université de Cambridge, souligne que le changement climatique et la dégradation de l'environnement causés par l'homme au cours de ce siècle pourraient s'étendre sur une longue période. "La transformation la plus importante jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité a été l'avènement de l'Holocène, qui a permis la révolution agricole", déclare Kemp. "Les sociétés humaines semblent être intimement adaptées à une enveloppe climatique étroite". Or, les changements climatiques pourraient nous obliger à vivre hors de cette zone de confort si nous ne faisons rien. En tant que philosophe, qui pense à l'avenir lointain, MacAskill et d'autres considèrent l'hypothèse de la charnière historique comme plus qu'une question théorique. Trouver des réponses pourrait avoir une influence sur la quantité de ressources et de temps qu'ils pensent que la civilisation devrait consacrer aux problèmes à court terme par rapport aux problèmes à plus long terme.Pour donner un cadre plus personnel à cette question, si vous pensez que demain sera le jour le plus influent de votre vie - passer un examen crucial ou se marier, par exemple - alors vous y consacrerez immédiatement beaucoup de temps et d'efforts. Si, en revanche, vous pensez que le jour le plus influent de votre vie sera dans plusieurs décennies ou si vous ne savez pas quel jour il aura lieu, vous pourriez vous concentrer sur d'autres priorités. Le point essentiel pour les philosophes est que mettre le doigt sur les moments charnières pourrait au moins aider à informer sur la manière dont nous pourrions maximiser le bien-être en tant qu'espèce et assurer notre épanouissement à long terme.Selon certains toutefois, cette hypothèse de moment charnière de l'histoire ne tient pas la route. Tout d'abord parce qu'en termes de probabilité, c'est tout simplement improbable. Il y a potentiellement un grand nombre de personnes devant nous, qui n'ont pas encore vu le jour. Même si nous n'envisageons que les 50 000 prochaines années, l'ampleur des générations futures pourrait être énorme. Si le taux de natalité au cours de cette période restait le même qu'au 21e siècle, le nombre d'enfants à naître serait potentiellement plus de 62 fois supérieur au nombre d'humains qui ont déjà vécu, soit environ 6,75 billions de personnes.Étant donné le nombre astronomique de personnes qui n'existent pas encore, dit MacAskill, il serait surprenant que notre minuscule fraction de cette population se trouve être la plus influente. Ces futurs habitants seront probablement (espérons-le) également plus éclairés moralement et scientifiquement que nous le sommes aujourd'hui, et pourraient donc potentiellement faire encore plus pour influencer l'avenir d'une manière que nous ne pouvons pas encore concevoir.Pour ces raisons, MacAskill conclut que nous ne vivons probablement pas le moment le plus influent de l'histoire. Il peut y avoir des arguments convaincants pour penser que nous vivons un moment exceptionnellement charnière par rapport à d'autres périodes, suggère-t-il, mais en raison de l'avenir potentiellement long, très long de la civilisation qui pourrait se trouver devant nous, la véritable charnière de l'histoire est très probablement encore à venir.Bien qu'il puisse sembler dégonflé de conclure que nous ne sommes probablement pas les personnes les plus importantes au moment le plus important, cela pourrait être une bonne chose. Si l'on en croit la vision du "temps des périls", le siècle prochain sera particulièrement dangereux, ce qui pourrait nécessiter d'importants sacrifices pour assurer la survie de notre espèce. Et comme le souligne Kemp, l'histoire montre que lorsque les craintes sont grandes de voir une utopie future se réaliser, des choses désagréables sont parfois justifiées au nom de sa protection."Les États ont longtemps imposé des mesures draconiennes pour répondre aux menaces perçues, et plus la menace est grande, plus les mesures d'urgence sont drastiques", dit-il. Par exemple, certains chercheurs qui souhaitent empêcher la montée de l'IA malveillante ou des technologies catastrophiques ont fait valoir que nous pourrions avoir besoin d'une surveillance mondiale omniprésente.Mais si vivre à un moment charnière exige des sacrifices, cela ne signifie pas que l'on peut se laisser aller à d'autres moments. Cela ne nous dispense pas de toute responsabilité envers l'avenir. Au cours de ce siècle, nous pourrions quand même faire des dégâts importants. Au cours du siècle dernier, nous avons trouvé une myriade de nouveaux moyens de laisser des héritages pourris à nos descendants : du carbone dans l'atmosphère au plastique dans l'océan en passant par les déchets nucléaires sous terre.Ainsi, bien que nous ne sachions pas si notre époque sera la plus influente ou non, nous pouvons affirmer avec plus de certitude que nous avons de plus en plus de pouvoir pour façonner la vie et le bien-être des milliards de personnes qui vivront demain - pour le meilleur et pour le pire. Il appartiendra aux futurs historiens de juger de la sagesse avec laquelle nous avons utilisé cette influence.