Téléchargements poussifs, flux pixélisés et vidéos qui calent. Voici sept conseils, du plus simple au légèrement plus complexe, pour y remédier.

Placer son routeur de la bonne façon et au bon endroit

On commence par la base qui demande zéro connaissance technique. On vérifie simplement que son modem se trouve au bon endroit. La position de votre modem Wifi est en effet déterminante pour assurer une bonne couverture. La meilleure position est la position verticale et avec les LED orientées vers la zone de couverture attendue. On l'installera également dans la pièce où on utilise le plus souvent la connexion Internet et posé sur un meuble sans aucun objet encombrant qui l'entoure, comme des appareils tels que Baby phones, téléphones sans fil, manettes de jeu sans fil (PC, Xbox, PlayStation,...), Micro-ondes mais aussi Aquariums et miroirs. On notera que les murs en béton affectent la qualité de votre signal, à l'inverse du bois qui offre moins de résistance.

On pense à sécuriser son réseau

Peut-être une évidence et pourtant encore trop de gens laissent libre accès à leur réseau. Cela permet à n'importe quel voisin ou passant de télécharger ses photos de vacances ou d'appeler sa copine à l'étranger via votre wifi.

A-t-on le bon abonnement ?

On peut se plaindre de la lenteur de son Wifi, mais c'est aussi parfois dû à de la pingrerie ou à une mauvaise estimation de son utilisation. Si on est à cinq sur netflix, instagram ou YouTube, cela ralenti forcément le wifi. Des applications permettent de mieux évaluer vos besoins.

On met son routeur à jour

Laisser vivoter son routeur sans jamais lui accorder d'attention est aussi une erreur. Il peut, au fil du temps, devenir obsolète, voire entraîner des failles dans sa sécurité. Pour l'éviter, on veillera donc à régulièrement faire les mises à jour.

On change de fréquences

En plus du signal de 2,4 gigahertz (GHz), de plus en plus de routeurs peuvent également émettre sur 5 GHz. Un signal plus rapide, mais qui a tout de même plus de difficultés à pénétrer les obstacles. Une solution pour soulager le signal de 2,4 GHz, est de vous connecter à votre routeur via votre ordinateur et de connecter automatiquement les nouveaux équipements à la 5 GHz. Vous pouvez également renommer les deux bandes et assigner manuellement chacun de vos téléphones, téléviseurs ou appareils intelligents à l'une d'elles.

On change de canal

Si les fréquences GHz sont les autoroutes numériques, vous pouvez voir les canaux comme des routes. Si tout le monde se trouve sur la même route - il y en a treize dans le cas de 2,4 GHz - cela signifie automatiquement une connexion qui a la rapidité d'un escargot. Il peut donc être payant de changer de canal en sachant que le 1, le 6 et le 11 sont les seuls à ne pas se chevaucher. La fréquence 5 GHz ne connaît pas ce problème : aucun de ces 23 canaux ne se chevauche.

La plupart des routeurs recherchent eux-mêmes le meilleur canal, mais la fréquence et l'exhaustivité de leur recherche à travers tous les canaux disponibles varient d'un fabricant à l'autre. Avec une application comme Wifi Analyzer, vous pouvez vérifier s'il est judicieux de changer de canal manuellement.

On augmente l'étendue de son réseau

Parce que les providers ne veulent pas augmenter leur coût et avoir un service clientèle surchargé, ils fournissent généralement à leurs clients des routeurs bon marché sans trop d'options.

Il est pourtant possible de facilement le "pimper" grâce à ce qu'on appelle des routeurs wifi dédiés (et qui ne sont pas intégrés à votre box) et plus particulièrement un système dit "mesh". Ce sont plusieurs appareils qui vont être disséminés dans toute votre maison, avec chacun a sa couverture propre, mais tout en gardant le même nom de wifi (SSID). Ce réseau wifi unifié et intelligent permet de passer de l'un à l'autre sans perdre de couverture.

Les prix de ce genre d'appareil peuvent cependant fort varier dit De Morgen. Ainsi le système Orbis de Netgear est très bon, mais avec un prix à partir de 439 euros (pour trois stations) il est aussi assez cher. Une bonne alternative à bas prix est la Deco M4 de TP-Link (à partir de 139 euros) ou la Velop de Linksys (à partir de 199 euros), toutes deux également composées de trois stations dit encore De Morgen.

Il existe aussi ce qu'on appelle un ''CPL'' ou Courant Porteur en Ligne. Ce sont des appareils que l'on branche sur le réseau électrique et qui amène le wifi dans toutes les pièces que l'on souhaite çà condition qu'elles disposent d'une prise grâce à un système de maillage. S'ils sont pratiques, il n'est pas rare qu'ils réduisent aussi la bande passante.