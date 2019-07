Dans le passé, les chirurgiens refusaient d'opérer à la pleine lune en raison d'un risque accru d'hémorragie. Ces jours-là, les personnes atteintes de maladies mentales seraient plus agressives et l'on dormirait plus mal. Autant de mythes qui ont la vie dure. Mais quel est l'impact réel de la lune sur les humains ?

"I see a bad moon a-rising / I see trouble on the way' chantait en 1969 John Fogerty de Creedence Clearwater Revival dans la chanson' Bad Moon Rising'. La lune est source d'inspiration et d'émerveillement pour beaucoup. Et ses pouvoirs auraient des effets multiples, tant positifs que négatifs.

...