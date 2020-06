Les sociétés respectueuses et tolérantes sont généralement les plus harmonieuses. Pour relever les défis du XXIe siècle, nous allons devoir surmonter le racisme et le repli sur soi. Explications.

Les humains sont l'espèce la plus coopérative de la planète. Pourtant, nous pouvons aussi être incroyablement intolérants les uns envers les autres. Il y a un peu de xénophobie, de racisme, de sexisme et de sectarisme au fond de chacun de nous. Mais heureusement, nous pouvons choisir de contrôler et de réprimer ces pensées.

L'influence des gènes

La plupart des comportements humains ont une composante génétique et environnementale. Cela est également vrai concernant la peur de ce qui est différent. La région amygdalienne de notre cerveau produit en effet un réflexe de peur qui est amorcé par la rencontre avec l'inconnu, rapporte la BBC.

À l'époque prémoderne, il était logique de craindre les autres. Ils représentaient une menace potentielle, soit parce qu'ils pouvaient se montrer violents, voler nos ressources ou introduire de nouvelles maladies. À l'inverse, il était bénéfique de faire confiance à ceux qui nous ressemblaient, car ils étaient plus susceptibles de venir d'une lignée commune. En collaborant avec les groupes qui nous ressemblaient, nos propres gènes étaient plus susceptibles d'être transmis aux générations futures.

L'influence de la culture

Au-delà de ces influences génétiques, notre culture influence également fortement nos comportements en modifiant nos pulsions - soit en les supprimant, soit en les encourageant davantage. Notre culture détermine donc en grande partie si nous tolérons et faisons confiance à quelqu'un ou si nous le craignons et le rejetons.

Généralement, la civilisation moderne encourage le respect et la tolérance même envers ceux qui sont différents de nous. Nous renforçons et codifions ces valeurs, en les enseignant à nos enfants, tandis que certains chefs spirituels les encouragent dans leurs enseignements. C'est parce qu'elles conduisent généralement à une société plus harmonieuse et bénéfique à tout un chacun.

null © Getty

C'est exactement ce qui a fait de nous une espèce si coopérative. Mais parfois, notre environnement est moins progressiste. Ce que disent et font les gens autour de nous influence inconsciemment notre façon de penser. Nous absorbons ce contexte culturel comme une éponge, et il façonne subtilement nos attitudes et nos comportements. Si nous sommes entourés de personnes qui stigmatisent les autres, cela encourage également notre méfiance ou notre agressivité. Cela nous pousse parfois à adopter certaines attitudes xénophobes profondément ancrées en nous.

Des mouvements tels que le nazisme ont ouvertement encouragé la xénophobie et le sectarisme. Une fierté saine à l'égard de son pays peut facilement basculer dans un nationalisme malsain, où l'on s'identifie à sa propre nation en excluant des autres.

Un tribalisme naturel

Nous avons aussi tendance à adopter un positionnement commun sur un sujet pour indiquer que nous faisons partie d'un groupe. C'est la même chose lorsque les fans de football portent les couleurs de leur équipe ou ont des tatouages pour montrer leur soutien. Ce comportement peut sembler viscéral et naturel. D'une certaine manière, il l'est. Il fait fonctionner les parties primaires de notre cerveau. Pourtant, il existe d'autres attitudes naturelles, telles que la compassion et la considération pour les autres. C'est donc une combinaison entre notre éducation et notre nature qui façonne nos attitudes et nos comportements envers les autres.

Des solutions existent

Nous pouvons utiliser la pensée rationnelle pour développer des stratégies visant à surmonter cela. Nous pouvons renforcer les valeurs positives, instaurer la confiance et la compassion.

Une première étape importante consiste à considérer notre lien avec les autres. Nous avons tous évolué à partir d'un ancêtre semblable, une bactérie. À l'heure actuelle, les humains ont plus de 99 % de leur ADN en commun.

Au-delà de la théorie, vivre la collectivité est également utile. Il a été démontré que les activités communautaires en plein air augmentent notre connexion psychologique avec les autres. De même, la méditation modifie les réseaux neuronaux dans le cerveau et réduit notre sentiment d'identité individuelle isolée, favorisant au contraire la compassion envers les autres. Même les jeux informatiques et les livres peuvent être conçus pour accroître l'empathie.

Enfin, d'un point de vue sociétal, nous avons besoin d'un débat franc et ouvert sur les changements environnementaux et leurs impacts actuels et futurs. Nous avons besoin d'un dialogue public sur les migrations humaines dues au climat et sur la manière dont nous y répondons en tant que société. Au lieu d'écouter ceux qui attisent les flammes du fanatisme, il est possible de faire évoluer nos cultures et de modifier nos cerveaux afin que la xénophobie et le sectarisme disparaissent quasiment.

null © Getty

