Portes ouvertes à l'Institut von Karman et lancement prochain d'un satellite

L'Institut von Karman de dynamique des fluides (VKI), situé à Rhode-Saint-Genèse, ouvrira ses portes au public ce dimanche. Fondé en 1956, le VKI est devenu la référence mondiale dans son secteur d'expertise, la dynamique des fluides dans les domaines de l'aéronautique et de l'aérospatiale, des turbomachines et de la propulsion ainsi que de l'environnement et des procédés industriels.

QARMAN © Belga