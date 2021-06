Dans ce podcast, Le Vif tente de comprendre le rôle de la data dans le football, ses avantages, mais aussi ses dérives, avec une question: les stats vont-elles tuer la glorieuse incertitude du foot?

Retrouvez nos podcasts sur Spotify et Deezer

Alors que l'Euro de football bat son plein, Le Vif se penche sur un phénomène grandissant dans le monde du ballon rond : l'utilisation des datas. Tactique, recrutement, performance : aujourd'hui, les données sont utilisées à tous les étages du football professionnel. Au détriment de la glorieuse incertitude du sport ?

Réponse avec Nicolas Still, analyste vidéo à l'Antwerp la saison dernière, à Charleroi la saison prochaine et Guillaume Gautier, journaliste pour Sport/Foot Magazine.

Crédits:

Réalisation: Noé Spies, Pierre-Etienne Bonnet et Laurence Van Ruymbeke

Coordination: Eglantine Nyssen

Musiques: Universal

