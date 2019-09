Non, la beauté ne va plus vous ouvrir toutes les portes

Mailys Chavagne Journaliste Web

De nombreuses études le disent : les personnes jugées attrayantes obtiendraient plus facilement un emploi, gagneraient davantage d'argent et seraient même plus " aptes " au travail. Et si la tendance s'inversait ?

© iStock

"Favoritisme", "avantage", ou même "népotisme"... Ces termes démontrent que l'injustice peut mener à la réussite dans le monde du travail. Certaines personnes vont même plus loin en parlant de "délit de sale gueule". L'attractivité physique serait-elle donc un critère d'embauche ? Si certaines entreprises pensent en effet que les consommateurs seront plus susceptibles d'acheter des produits présentés par de beaux employés, cette "prime à la beauté" pourrait bientôt disparaître, selon une nouvelle étude.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×