Les Perséides ou " Larmes de Saint-Laurent " sont la plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année.

Ceux qui regardent le ciel étoilé dans les nuits d'été les verront: les étoiles filantes du flux de météores des Perséides. Elles apparaissent de mi-juillet à mi-août, leur zénith est toujours autour du 12 août.

Comment se forment les étoiles filantes comme les Perséides ?

Les étoiles filantes se forment quand la Terre croise la trace de poussière d'une comète. Les particules de poussière frappent l'atmosphère terrestre et stimulent les atomes dans l'atmosphère à briller. Le résultat : une trace lumineuse plus au moins claire recouvrant le ciel nocturne. Beaucoup d'essaims de météores se produisent régulièrement parce que la Terre croise souvent les mêmes traces de poussière des comètes. D'autres essaims d'étoiles filantes bien connus sont : les Léonides (novembre), les Géminides (décembre) et les Lyrides (avril).

Quand peut-on voir les étoiles filantes des Perséides ?

Du 17 juillet au 24 août, la Terre croise la trace de poussière laissée dans l'espace par la comète Swift-Tuttle. Autour du 12 août, la Terre dépasse la partie la plus épaisse de cette trace de poussière- à ce moment-là les Perséides atteignent leur point culminant. Cette année, la Terre dépasse cette zone le 13 août entre 4 heures du matin et 17 heures. Théoriquement il est possible de voir jusqu'à cent étoiles filantes par heure, s'il fait sombre ce qui ne sera pas forcément le cas. Dépendant du site d'observation, l'aube a déjà commencé à 4 heures du matin ou est déjà bien avancée.

La pleine lune de mi-août dérange l'observation des étoiles filantes

La pleine lune le 15 août est un autre facteur perturbant pour l'observation. La lune brille déjà dans la nuit du 12 au 13 août fort et beaucoup d'étoiles filantes ne sont plus visibles dans sa lumière. Certaines années - la plus récente en 2016 - on peut voir 150 à 200 étoiles filantes par heure dans le ciel nocturne.

Comment observe-t-on les étoiles filantes ?

Pour observer les Perséides, il faut d'abord trouver un endroit sombre. Dans le nord-est, après le coucher du soleil, la constellation Persée est visible. Les étoiles filantes semblent émaner d'elle et elles lui doivent leur nom. Au cours de la nuit Persée monte le ciel - donc des étoiles filantes peuvent être observées toute la nuit.

Aucun équipement spécial n'est nécessaire pour l'observation des étoiles filantes. Cependant, des vêtements adaptés aux conditions météorologiques et une position d'observation confortable, comme une chaise longue, sont recommandés. Il faut également un peu de patience: les yeux ont besoin d'une vingtaine de minutes pour s'adapter à l'obscurité. De plus, les étoiles filantes ne sont pas uniformément réparties dans le temps - il peut arriver que plusieurs étoiles filantes soient vues l'une après l'autre et que rien ne se passe avant longtemps.

Pourquoi les Perséides s'appellent aussi les "Larmes de Saint-Laurent" ?

Le 10 août la fête du martyr Laurent est célébrée à Rome. Comme dès le 10 août, on voit augmenter le nombre d'étoiles filantes, elles ont reçu l'épithète "Larmes de Laurent" dans la langue vernaculaire.

Greta Pralle

Source: Frankfurter Rundschau