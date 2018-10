Les insectes modifiés, une nouvelle arme biologique incontrôlable?

Les Américains veulent utiliser de petits insectes, comme les pucerons par exemple, comme des inoculateurs de virus génétiquement modifiés. Lorsque ces insectes rongent des cultures comme les tomates et le maïs, ils introduisent du matériel viral génétiquement modifié dans la plante. Celui-ci modifie les chromosomes dans les cellules de la plante infectée, et ce directement dans son environnement . Une technique appelée Horizontal Environmental Genetic Alteration Agents (HEGAA). Contrairement aux OGM, il serait ainsi possible de changer les caractéristiques d'une plante en cours de saison. Celle-ci serait dès lors presque immédiatement mieux armée pour se protéger contre les insectes nuisibles, la sécheresse et la pollution. On appelle cela des Insect Allies, des insectes alliés.

