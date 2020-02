Comme les humains savent reconnaître par le toucher un objet au fond d'un sac encombré, les bourdons ont la capacité de reconnaître dans le noir des objets qu'ils ont vus précédemment, selon une étude parue jeudi dans la revue Science.

Ces insectes rejoignent d'autres espèces animales qui savent utiliser plusieurs sens pour identifier des objets -- bien que leurs cerveaux fassent la taille d'une graine de sésame, et ne contiennent qu'un million de neurones contre 100 milliards chez les humains.

Auparavant, cette capacité de "reconnaissance intermodale" avait été observée chez les primates et les rats (vue et toucher), les dauphins (grâce à l'écholocalisation), et certains poissons (sens électrique).

L'expérience pour les bourdons, menée par Cwyn Solvi, de l'université Queen Mary de Londres, et des collègues, a consisté à lâcher une quarantaine de bourdons dans une pièce noire, où se trouvaient de l'eau sucrée (récompense positive) et une solution amère à la quinine, chaque liquide remplissant soit un cube, soit une sphère.

Les bourdons ont donc appris, dans le noir, à associer une forme (un cube ou une sphère) à un liquide (bon ou mauvais).

Puis les bourdons ont été lâchés dans une pièce illuminée, avec les cubes et sphères recouverts d'une plaque de plexiglas percée de trous: les bourdons pouvaient donc voir les cubes et les sphères, mais pas les toucher. Les bourdons ont convergé vers les objets contenant de l'eau sucrée, associant leur souvenir par le toucher à la nouvelle image visuelle.

L'expérience a été réalisée dans l'autre sens (lumière puis noir) et avec les liquides inversés, avec les mêmes résultats.

"Les bourdons ont des représentations internes unifiées des objets dans le monde", explique à l'AFP Cwyn Solvi. "Leur perspective sur le monde est plus complète que s'ils répondaient seulement comme des machines".

Cela ne veut pas nécessairement dire que les bourdons ont un même degré de conscience que nous. Mais selon la chercheuse, cela montre qu'il se passe plus de choses dans leur tête qu'on le croyait.

