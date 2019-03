L'activité cérébrale d'un acteur change quand il incarne un personnage

Être soi-même ou quelqu'un d'autre : telle est la question. En interprétant les rôles emblématiques de la célèbre pièce de Shakespeare Roméo et Juliette, des acteurs ont montré des signes de modification de leur activité cérébrale selon le personnage incarné.

Au théâtre et dans le cinéma américain, les acteurs de la "méthode" effacent la frontière entre leur personnalité et celle du rôle qu'ils incarnent. La "méthode" est en effet une technique de jeu considérée comme naturaliste en ce sens qu'elle permet aux acteurs "de puiser dans ses propres affects pour créer l'émotion. Faire exister le rôle à travers sa mémoire affective. En bref, amener le personnage à soi et non l'inverse ", définit Lee Strasberg, comédien et directeur de la célèbre école d'art dramatique Actors Studio.

...