Scanners, IRM, échographie... Aujourd'hui, les chevaux ont accès aux mêmes examens médicaux que les humains. Et ils profitent parfois de technologies très avancées.

La clinique équine EquiTom, située à Lummen, dans le Limbourg, fait partie des références internationales et a récemment acquis un robot scanner unique en Europe. Il n'en existe que deux autres exemplaires dans le monde, en Pennsylvanie et à Dubaï. Ce scanner Edamis se compose de deux bras articulés capables de pivoter autour du cheval debout. Une différence qui a toute son importance en médecine équine: "Un scanner classique nécessite une anesthésie générale du cheval, ce qui n'est pas sans risque, souligne Tom Mariën, chirurgien et fondateur d'EquiTom. Des complications peuvent survenir lors de la sédation ou du réveil, et les propriétaires de chevaux de valeur hésitent parfois à prendre ce risque. Grâce au système ouvert du robot-scanner, on peut désormais effectuer des examens avec un cheval debout et à peine sédaté." Malgré ses trois mètres de haut et ses six tonnes, l'appareil est rapide et puissant. Il est capable de délivrer, en trente secondes, des images 3D très précises, notamment grâce à des caméras permettant de corriger les éventuels mouvements du cheval. Par contre, ce scanner robot ne couvre pas exactement les mêmes zones qu'un scanner tunnel, c'est pourquoi les deux outils restent complémentaires. Mais pour la clinique EquiTom, l'investissement d'environ un million d'euros est largement justifié. Le robot scanner permet des examens plus fréquents, donc un meilleur suivi préventif des chevaux de sport ou de course dont la valeur est parfois inestimable. "Des examens réguliers permettent, par exemple, de détecter des microfractures à un stade précoce et de mieux les soigner", illustre Lothar Vanslambrouck, chef du département orthopédique. Cet outil de pointe est également un allié pour la chirurgie grâce à ses diagnostics précis - notamment en cas de fractures complexes - mais aussi parce que le robot scanner peut fournir des images en temps réel et guider certaines interventions en neurochirurgie.