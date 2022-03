Il y a tout juste 30 ans, le 24 mars 1992, Dirk Frimout devenait le premier Belge à aller dans l'espace à bord de la navette Atlantis (mission STS45). En compagnie de six astronautes américains, le Belge dont ce fut la seule mission dans l'espace, resta en orbite terrestre du 24 mars au 2 avril 1992.

Natif de Poperinge en Flandre occidentale, Dirk Frimout, ingénieur civil en électronique et docteur en physique appliquée, est âgé aujourd'hui de 81 ans. De 1965 à 1978, il a travaillé à l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique.

Dès 1977, il pose sa candidature comme candidat astronaute à la NASA. De 1978 à 1984, il a travaillé à l'agence spatiale européenne ESA et se présente de nouveau comme candidat astronaute et est finalement sélectionné.

Le 24 mars 1992, il s'envole à bord de la navette Atlantis pour une mission de neuf jours lors de laquelle il orbitera 143 fois autour de la Terre.

Un deuxième Belge a eu la chance de s'envoler vers les étoiles, Frank De Winne, qui effectua deux missions dans l'espace en 2002 et 2009 dans la station spatiale internationale. Lors de cette dernière mission d'une durée de six mois, il a occupé le poste de commandant.

