L'objectif d'Exotica est de répertorier les lieux ou phénomènes exotiques où pourraient se cacher des signatures technologiques émanant d'intelligences extra-terrestres.

Au XVIIIe siècle, sous la flamme vacillante du café Procope, à Paris, Diderot et d'Alembert peaufinèrent l'idée de l'Encyclopédie. C'était le temps des Lumières. Aujourd'hui, l'encyclopédie inédite qui éveille toutes les curiosités se nomme Exotica et est portée par le milliardaire russe Iouri Milner, épaulé par feu l'astrophysicien Stephen Hawking. Planètes aux conditions extrêmes, objets interstellaires, phénomènes non identifiés: Exotica est une mine de savoir. C'est aussi une piste de réflexion: et si les intelligences extraterrestres se manifestaient notamment via des phénomènes inexpliqués? Inscrit dans le cadre d'un projet intitulé Breakthrough Listen, Exotica se présente sous la forme d'un catalogue radio et optique qui compile 737 corps célestes, environnements et phénomènes cosmiques les plus extrêmes, les plus... exotiques de l'univers. C'est "la" nouvelle bible des astrophysiciens, mise au point après cinq ans de recherche. Les fans de science-fiction connaissent bien l'humoristique Guide du voyageur galactique (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy) créé en 1978 par l'écrivain britannique Douglas Adams. Aujourd'hui, aucun artiste n'est à la barre du guide cosmique Exotica. Seuls des astronomes et des astrophysiciens ont participé à son élaboration. Qu'y trouve-t-on? L'amateur pourra y consulter, classifié en quatre catégories, un aperçu "d'un peu de tout" ce qui a été observé par l'humain dans l'univers connu: étoiles - notre soleil, la super- géante Bételgeuse ou encore la mystérieuse étoile de Tabby, dont la luminosité changeante laisse les astronomes bouche bée -, galaxies, pulsars, comètes, mais aussi corps célestes dont on n'a pas encore percé les mystères, à l'instar de l'objet interstellaire non identifié Oumuamua, dont on a beaucoup parlé récemment. Si Exotica est une formidable mine de savoir, son objectif est aussi de répertorier les lieux ou phénomènes exotiques où pourraient se cacher des signatures technologiques émanant d'intelligences extraterrestres. Selon Breakthrough Listen, il est possible que des intelligences artificielles communiquent de façon absolument différente de celles que nous connaissons. Par exemple par le biais de phénomènes cosmiques que nous ne comprenons pas encore. Lors de la conférence qui a vu naître le projet en juillet 2015, Stephen Hawking déclarait ainsi: "Dans un univers infini, il doit y avoir une autre vie. Il n'y a pas de plus grande question. Il est temps de s'employer à trouver la réponse."