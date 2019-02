Découverte d'une nouvelle lune dans notre système solaire

Les scientifiques ont découvert une nouvelle lune dans notre système solaire, écrivent-ils dans la revue Nature. L'objet spatial, nommé "Hippocampe", flotte autour de Neptune. C'est la plus petite lune qui gravite autour de la planète. Elle avait déjà été capturée dans de précédentes images, mais les capacités techniques des astronomes n'étaient pas suffisamment développées pour la repérer. Sa petite taille - à peine 34 km de diamètre - en fait la plus petite aux abords de Neptune.

Quand la sonde Voyager 2 a survolé Neptune en 1989, elle a repéré six lunes intérieures, en orbite autour de la planète, rappelle The Independent. Chacune d'entre elles est très petite et beaucoup plus jeune que Neptune, s'étant probablement formée peu après l'arrivée de la plus grande lune de la planète, Triton. Les nouvelles recherches montrent désormais qu'il y avait une autre lune, minuscule, qui flottait près de la planète.

La nouvelle lune orbite près de Protée, la plus grande et la plus éloignée des lunes intérieures. Selon les astronomes, il est probable qu'Hippocampe se soit formé lorsque des fragments se sont détachés de cet objet plus grand lors d'une collision avec une grosse comète. Selon les chercheurs, cette découverte pourrait aider à mieux comprendre comment d'autres lunes se sont formées. Certaines pourraient en effet être issues du même processus. Il n'est par ailleurs pas exclu que la lune ait été formée à l'endroit où elle se trouve aujourd'hui et n'ait aucun lien avec Protée.