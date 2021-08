Amazon élabore son propre ordinateur quantique

Amazon, plus grand fournisseur au monde de cloud computing - c'est-à-dire la mise à disposition via un réseau de matériel, logiciel et données - , élabore son propre ordinateur quantique, écrit lundi le quotidien allemand Handelsblatt. "Nous avons un projet interne pour construire notre propre ordinateur quantique et développer des logiciels et algorithmes pour celui-ci", déclare le chef des équipes quantiques chez Amazon Web Services (AWS), Oskar Painter.

L'ordinateur quantique doit être isolé du monde extérieur, dans une cuve à -273°C.