En moyenne, l'être humain perd cent cheveux par jour. Cependant, après un accouchement, cette chute peut s'intensifier.

"En temps normal, 90% de nos cheveux sont en phase anagène ou de croissance, et 10% en phase télogène ou de repos, précise Annelies Stockman, dermatologue à l'AZ Delta Roeselare. La phase de repos dure trois mois et ensuite les cheveux chutent." La femme enceinte, elle, a un taux d'oestrogènes plus élevé, qui maintient les cheveux plus longtemps en phase anagène. L'accouchement et le stress qui l'accompagne font alors chuter ce taux et les cheveux sont soudainement incités à entrer dans la phase télogène. Le pourcentage de cheveux télogènes augmentera soudainement de 15 à 30%, ce qui signifie qu'après environ trois mois, les jeunes mamans verront leurs cheveux tomber. Une phase appellée "effluvium télogène" qui, en moyenne, dure trois mois également.