Comment améliorer la vie des patients qui se réveillent d'un coma avec des lésions cérébrales les empêchant de communiquer? La question est centrale dans le travail du neurologue belge Steven Laureys, lauréat jeudi d'un prix encourageant la recherche médicale.

"Sur le cerveau, notre ignorance est énorme" et ces patients "sont négligés par le monde médical et la société", assure à l'AFP ce médecin du Centre hospitalier universitaire de Liège, un des spécialistes mondiaux des états altérés de la conscience que connaissent les grands accidentés.

Jeudi à Bruxelles, il s'est vu décerner par la princesse Astrid le prix Generet 2019 récompensant la recherche sur les maladies rares et doté d'un million d'euros.

Steven Laureys, qui dirige une trentaine de chercheurs au sein du "Coma Science Group", parle d'"une épidémie silencieuse" à propos des 150 nouveaux cas recensés chaque année en Belgique de personnes sortant d'un coma avec une conscience limitée.

Certains sortent des soins intensifs en pouvant ouvrir les yeux, mais leurs seuls mouvements sont des réflexes aux sollicitations.

D'autres cas beaucoup plus rares concernent des malades dont la conscience est préservée mais le corps entièrement paralysé.

Concrètement, explique le neurologue flamand de 51 ans, la dotation du prix Generet va permettre d'approfondir une étude en cours sur les effets de l'apomorphine pour la récupération après un coma.

Ce médicament, déjà utilisé de longue date pour la maladie de Parkinson, pourrait à l'avenir soigner "de façon progressive et douce" les graves lésions cérébrales traitées aujourd'hui avec des casques de stimulation électrique.

"Pour les patients cérébro-lésés, il n'y aucun traitement actuellement qui ait prouvé une efficacité réelle. Si on le trouve ça fera une différence énorme pour leur qualité de vie", souligne Leandro Sanz, un des médecins chercheurs.

L'expertise du "Coma Science Group" concerne les personnes tombées dans le coma après un traumatisme crânien, une hémorragie cérébrale ou un arrêt cardiaque ayant aussi provoqué des graves dommages au cerveau.

Steven Laureys a notamment soigné le coureur cycliste belge Stig Broeckx, victime d'une lourde chute sur le Tour de Belgique en mai 2016 et resté plus de six mois dans le coma à la suite de plusieurs hémorragies cérébrales.

Aujourd'hui ce dernier peut de nouveau rouler à vélo, "il a récupéré un contrôle moteur, des fonctions intellectuelles (...) c'est un vrai athlète avec une motivation incroyable", s'enthousiasme le Dr Laureys.

Le prix Generet est décerné par la Fondation Roi Baudouin, organisme philanthropique collectant des fonds pour soutenir des projets novateurs en Belgique (44,8 millions d'euros de dotations en 2018).

L'édition 2018, la première pour ce prix, avait récompensé le Pr Miikka Vikkula, un spécialiste finlandais des anomalies vasculaires travaillant à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve (centre).

"Sur le cerveau, notre ignorance est énorme" et ces patients "sont négligés par le monde médical et la société", assure à l'AFP ce médecin du Centre hospitalier universitaire de Liège, un des spécialistes mondiaux des états altérés de la conscience que connaissent les grands accidentés.Jeudi à Bruxelles, il s'est vu décerner par la princesse Astrid le prix Generet 2019 récompensant la recherche sur les maladies rares et doté d'un million d'euros.Steven Laureys, qui dirige une trentaine de chercheurs au sein du "Coma Science Group", parle d'"une épidémie silencieuse" à propos des 150 nouveaux cas recensés chaque année en Belgique de personnes sortant d'un coma avec une conscience limitée.Certains sortent des soins intensifs en pouvant ouvrir les yeux, mais leurs seuls mouvements sont des réflexes aux sollicitations.D'autres cas beaucoup plus rares concernent des malades dont la conscience est préservée mais le corps entièrement paralysé.Concrètement, explique le neurologue flamand de 51 ans, la dotation du prix Generet va permettre d'approfondir une étude en cours sur les effets de l'apomorphine pour la récupération après un coma.Ce médicament, déjà utilisé de longue date pour la maladie de Parkinson, pourrait à l'avenir soigner "de façon progressive et douce" les graves lésions cérébrales traitées aujourd'hui avec des casques de stimulation électrique."Pour les patients cérébro-lésés, il n'y aucun traitement actuellement qui ait prouvé une efficacité réelle. Si on le trouve ça fera une différence énorme pour leur qualité de vie", souligne Leandro Sanz, un des médecins chercheurs.L'expertise du "Coma Science Group" concerne les personnes tombées dans le coma après un traumatisme crânien, une hémorragie cérébrale ou un arrêt cardiaque ayant aussi provoqué des graves dommages au cerveau.Steven Laureys a notamment soigné le coureur cycliste belge Stig Broeckx, victime d'une lourde chute sur le Tour de Belgique en mai 2016 et resté plus de six mois dans le coma à la suite de plusieurs hémorragies cérébrales. Aujourd'hui ce dernier peut de nouveau rouler à vélo, "il a récupéré un contrôle moteur, des fonctions intellectuelles (...) c'est un vrai athlète avec une motivation incroyable", s'enthousiasme le Dr Laureys.Le prix Generet est décerné par la Fondation Roi Baudouin, organisme philanthropique collectant des fonds pour soutenir des projets novateurs en Belgique (44,8 millions d'euros de dotations en 2018).L'édition 2018, la première pour ce prix, avait récompensé le Pr Miikka Vikkula, un spécialiste finlandais des anomalies vasculaires travaillant à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve (centre).