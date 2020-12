Un travailleur du secteur de la santé à New York a subi une "réaction allergique significative" après avoir été vacciné contre le Covid-19, ont indiqué les autorités sanitaires de la ville mercredi.

Plus de 30.000 personnes ont été vaccinées à New York depuis la semaine dernière et jusqu'à présent, seul un "événement indésirable" est survenu, selon elles.

"Nous n'avons reçu qu'un rapport concernant un événement sérieux chez un travailleur de la santé", précisent les autorités sanitaires dans un communiqué. "Ce dernier a manifesté une importante réaction allergique. Il a été traité et son état est stable."

L'agence a refusé de donner davantage de détails sur cet incident mais "suit de près les rapports d'effets secondaires". "Nous continuerons la distribution pour assurer la vaccination du personnel de santé et des résidences de soins."

Le centre de contrôle et de prévention des maladies recommande de ne pas se faire vacciner en cas d'allergie à l'une des composantes du vaccin anti-Covid-19.

