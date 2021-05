La cause de cette sensation de douleur exagérée: le syndrome de sensibilisation centrale, qui rend le système nerveux central hypersensible aux stimuli. Un traitement personnalisé peut être mis en place.

Une équipe internationale a réalisé une nouvelle percée dans la gestion de la douleur chronique, première cause d'invalidité dans le monde. "Nous avons découvert que l'hypersensibilité à la douleur est souvent la cause de toutes sortes de douleurs chroniques", explique le professeur à la VUB Jo Nijs, coordinateur du projet. Selon lui, la douleur ressentie par les patients est souvent plus grande que ce que ne laissent penser leurs lésions corporelles. La cause de cette sensation de douleur exagérée: le syndrome de sensibilisation centrale, qui rend le système nerveux central hypersensible aux stimuli. Les scientifiques suggèrent comme solution la mise en place d'un traitement personnalisé.