Si la grippe et le Covid-19 semblent très similaires à première vue, les deux maladies se distinguent sur plusieurs points, selon une nouvelle étude de l'UHasselt et de l'hôpital Jessa. Les personnes atteintes de la grippe présentent notamment une fièvre plus importante et un nombre plus élevé de globules blancs.

Doctorant à l'Université d'Hasselt, Valentino D'Onofrio a réalisé une analyse comparative entre 103 patients souffrant de la grippe, admis entre février 2019 et février 2020 à l'hôpital, et 113 patients atteints du Covid-19 hospitalisés à Jessa entre mars et fin mai. "En utilisant des paramètres cliniques et des mesures de laboratoires, nous avons trouvé plusieurs différences signifiantes entre le Covid et la grippe", explique M. D'Onofrio.

La grippe entraîne ainsi une fièvre plus forte que le Covid et les malades présentent aussi un nombre plus élevé de globules blancs. Le doctorant a également découvert que les patients grippés avaient davantage de co-infections bactériennes, tandis que les patients ayant contracté le coronavirus avaient plus de liquide inflammatoire dans les poumons.

L'étude peut s'avérer précieuse pour aider au triage des malades souffrant de graves symptômes. A présent, trois heures sont nécessaires pour recevoir le résultat du test de dépistage au coronavirus d'un patient qui se présente aux urgences avec des douleurs importantes. "Maintenant que nous avons une meilleure connaissance des différences entre la grippe et le Covid-19, nous pouvons réduire le temps d'attente et appliquer les mesures d'isolement plus rapidement", souligne M. D'Onofrio. "En outre, nous pouvons décider plus rapidement du traitement adéquat, ce qui permettra de sauver des vies."

