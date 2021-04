Seul 0,1% des contaminations peuvent être attribuées à des contacts en plein air. Telle est la conclusion du service de santé irlandais HPSC, qui, selon The Irish Times, a examiné plus de 232.000 cas.

Les chercheurs ont pu déterminer qu'en Irlande, seules 262 infections avaient eu lieu à l'extérieur. Le HPSC cite l'exemple de deux familles qui faisaient des petits boulots à l'extérieur. Cela a conduit à 7 infections. Les scientifiques ont également pu relier des cas de contamination à des chantiers de construction et à des activités sportives.

Davantage de personnes pourraient en réalité avoir été infectées à l'extérieur. Il n'est souvent pas possible de déterminer exactement où quelqu'un a contracté le virus. Pourtant, des chercheurs internationaux ont déjà conclu que les gens courent beaucoup plus de risque d'être infectés à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Les chercheurs ont pu déterminer qu'en Irlande, seules 262 infections avaient eu lieu à l'extérieur. Le HPSC cite l'exemple de deux familles qui faisaient des petits boulots à l'extérieur. Cela a conduit à 7 infections. Les scientifiques ont également pu relier des cas de contamination à des chantiers de construction et à des activités sportives. Davantage de personnes pourraient en réalité avoir été infectées à l'extérieur. Il n'est souvent pas possible de déterminer exactement où quelqu'un a contracté le virus. Pourtant, des chercheurs internationaux ont déjà conclu que les gens courent beaucoup plus de risque d'être infectés à l'intérieur qu'à l'extérieur.