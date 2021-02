L'Association des unions de pharmaciens (AUP) et la coopérative EPC Familia ont annoncé lundi le lancement d'une campagne en faveur d'une utilisation "correcte et pertinente" d'internet pour tout ce qui a trait à la santé du 8 au 21 février dans les pharmacies de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L'affiche "Internet vous informe? Votre Pharmacien vous conseille! " sera apposée dans toutes les pharmacies participantes, afin d'attirer l'attention du grand public sur les risques pour la santé liés aux fausses informations qui circulent sur le web et les réseaux sociaux, indiquent les responsables des organisations.

"Avec la crise du coronavirus, la popularité des sites d'information et de vente en ligne a explosé, y compris ceux concernant les médicaments et produits de santé. Et avec elle, la propagation des 'fake news'. Ces messages erronés peuvent se révéler dangereux lorsqu'ils concernent la santé", avertissent les pharmaciens.

"De même, un achat de médicament ou produit de santé motivé par de fausses informations et sans les conseils et l'accompagnement appropriés peut avoir de lourdes conséquences sur la santé", rappellent-ils.

Avec cette campagne, les pharmaciens appellent donc la population "à vérifier ses sources" mais surtout à leur demander conseil en cas de doute.

