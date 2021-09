L'association Think Pink lance sa campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein avec ses désormais célèbres rubans roses, annonce-t-elle jeudi. Pendant tout le mois d'octobre, la population belge est appelée à afficher ces rubans pour soutenir "avec coeur toutes les personnes touchées par le cancer du sein".

Le cancer du sein touchait en 2019, dernière année pour laquelle des chiffres de la Fondation contre le cancer sont disponibles, 10.962 femmes, soit une femme sur huit, et 95 hommes en Belgique, souligne Think Pink. "Notre pays est le champion du monde en matière de cancer du sein. Un record triste et effrayant", alerte, dans un communiqué, Heidi Vansevenant, présidente de l'association.

Think Pink souhaite inciter davantage de personnes à se faire dépister car une détection précoce augmente les chances de guérison et de survie. Avec ses rubans roses, l'association veut rappeler quotidiennement que le cancer du sein est une réalité qui touche une frange importante de la population.

Un ruban rose coûte deux euros et peut être acquis dans l'un des 6.500 points de distribution du pays. Tous les bénéfices seront reversés au soutien des personnes ayant eu ou affrontant encore un cancer du sein. Tout le monde peut aussi se porter volontaire pour la distribution des rubans et aucune somme ne devra être avancée, souligne Think Pink. Une boîte de 100 rubans peut ainsi être demandée gratuitement et le produit de la vente devra être reversé à la fin de la campagne.

Le cancer du sein touchait en 2019, dernière année pour laquelle des chiffres de la Fondation contre le cancer sont disponibles, 10.962 femmes, soit une femme sur huit, et 95 hommes en Belgique, souligne Think Pink. "Notre pays est le champion du monde en matière de cancer du sein. Un record triste et effrayant", alerte, dans un communiqué, Heidi Vansevenant, présidente de l'association. Think Pink souhaite inciter davantage de personnes à se faire dépister car une détection précoce augmente les chances de guérison et de survie. Avec ses rubans roses, l'association veut rappeler quotidiennement que le cancer du sein est une réalité qui touche une frange importante de la population. Un ruban rose coûte deux euros et peut être acquis dans l'un des 6.500 points de distribution du pays. Tous les bénéfices seront reversés au soutien des personnes ayant eu ou affrontant encore un cancer du sein. Tout le monde peut aussi se porter volontaire pour la distribution des rubans et aucune somme ne devra être avancée, souligne Think Pink. Une boîte de 100 rubans peut ainsi être demandée gratuitement et le produit de la vente devra être reversé à la fin de la campagne.