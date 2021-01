Au Japon, un nouveau variant du virus corona a été diagnostiqué chez quatre personnes rentrées du Brésil, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Les quatre passagers avaient atterri à l'aéroport Haneda de Tokyo le 2 janvier, revenant de la région amazonienne du Brésil. Après avoir passé un certain temps en quarantaine à l'aéroport, ils ont été testés positifs à un variant du virus corona.

Un des quatre passager, un quadragénaire, a été hospitalisé car souffranr de difficultés respiratoires.

Selon le chef de l'Institut national des maladies infectieuses, Takaji Wakita, la variété de la souche déjà émergente au Royaume-Uni et en Afrique du Sud est différente. Il n'y a actuellement aucune preuve que la nouvelle souche soit plus contagieuse. Mais elle présente, selon M. Wakita, des "similarités" avec les variants britannique et sud-africain.

Selon le ministère, trois nouveaux cas de la nouvelle souche "britannique" ont déjà été découverts au Japon. Elle est considérée comme plus contagieuse.

Fin décembre, le Japon a émis une interdiction d'entrée pour les étrangers jusqu'à la fin janvier après la découverte de cas des nouveaux variants britannique et sud-africain.

