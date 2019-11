Les bactéries résistent toujours davantage aux remèdes, les antibiotiques. A tel point que certaines sont en passe de devenir intraitables. Au-delà de la nécessaire sensibilisation des médecins, des vétérinaires et du grand public au mésusage de ces médicaments, des solutions sont à l'étude dans des laboratoires. La bataille contre ces ennemis invisibles s'annonce complexe.

Quel cachotier le ticagrelor ! Ce médicament prescrit contre les maladies coronaires possède une vertu jusqu'ici insoupçonnée. Il est capable de tuer les microbes les plus pathogènes, indifférents aux antibiotiques classiques, tels que Staphylococcus aureus et Staphylococcus epidermidis, résistants à la méthicilline, et Enterococcus faecalis, résistant à la vancomycine. A l'origine de cette découverte fortuite, l'équipe de Cécile Oury et Patrizio Lancellotti, de l'ULiège, espère bien en profiter pour concevoir un nouveau traitement efficace contre des superbactéries.

