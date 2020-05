Une étude britannique s'est intéressée aux risques de mortalité pour cause de coronavirus selon l'âge et d'autres facteurs de comorbidité.

Durant 2 mois, des chercheurs britanniques ont analysé les données médicales de 17 millions de patients et de 5 600 morts du COVID-19. L'intérêt de cette étude est d'avoir séparé la population en groupe pour comparer le risque de mourir du coronavirus selon qu'une personne est en bonne santé, ou immunodéprimée, jeune ou très âgée, etc.

Les résultats montrent que pour une femme de 30 ans, sans maladie chronique, le risque de mourir du coronavirus durant la période entre mars et avril 2020 était inférieur à 0,01%. Le risque monte légèrement (+25% = x 1,25) pour une personne asthmatique sévère.

A l'autre opposé de la grille, une personne âgée de plus de 65 ans, sans aucune maladie sous-jacente a beaucoup plus de risque de mourir du coronavirus. Le risque se multiplie ainsi par 5 pour une personne dans la quarantaine, par 14 dans la cinquantaine, par 30 passé 60 ans, par 68 à 70 ans. Le risque se multiplie même par 180 à plus de 80 ans. L'information n'est pas neuve, on savait déjà que dans cette tranche d'âge, la mortalité est d'environ 20-25%.

Par contre, l'étude met en avant que les facteurs de risque liés à la santé sont beaucoup moins déterminants que l'âge. Le Dr Devos qui relaie cette étude sur sa page FB résume de la sorte : "En clair, un gars de 45 ans obèse, diabétique ayant fait une leucémie dans l'année à moins de risque de mourir du coronavirus qu'un gars de 50 ans en parfaite santé. Les jeunes patients ayant des maladies graves peuvent commencer à être rassurés par rapport aux craintes que les médecins avaient avant cette étude."

J'ai une maladie chronique : est-ce que cela augmente mon risque de faire une forme grave de COVID-19 ? Enfin une... Geplaatst door Philippe Devos op Dinsdag 12 mei 2020

