Un fabricant d'anticorps de synthèse contre le Covid-19 publie des résultats positifs

Deux sociétés américaines, Regeneron et Eli Lilly, ont publié mercredi des résultats différents et plus ou moins concluants sur leurs traitements contre le Covid-19 à base d'anticorps de synthèse, jugés prometteurs pour les patients au début de la maladie.

© Getty