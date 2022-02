Un cocktail d'anticorps recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est inefficace contre le variant Omicron, selon de nouvelles études. Il s'agit de la combinaison du casirivimab et de l'imdevimab.

"Il apparaît que ce cocktail d'anticorps manque d'efficacité contre Omicron", a indiqué vendredi Janet Diaz, experte de l'OMS pour les traitements contre le Covid-19. Les recommandations de l'OMS devraient dès lors être adaptées en février.

L'OMS recommandait ce médicament pour deux catégories de patients: ceux infectés mais pas encore sérieusement malades mais présentant un risque important d'hospitalisation, comme les personnes âgées et les non-vaccinés, et pour les personnes fort malades et qui n'ont pas encore développé d'anticorps contre le coronavirus. Cependant, les dernières recherches montrent que deux autres médicaments recommandés par l'OMS pour les patients Covid-19 en janvier sont efficaces, à savoir le baricitinib et le sotrovimab, un anticorps monoclonal spécifiquement développé pour lutter contre le coronavirus.

Deux autres, ruxolitinib et tofacitinib, ne sont pas recommandés par l'OMS. Des études à plus petites échelle ne montrent jusqu'ici pas de bénéfices et le tofacitinib pourrait même causer d'importants effets secondaires, avait précisé l'OMS en janvier.

