Un adolescent est mort de la peste bubonique en Mongolie après avoir chassé et mangé une marmotte, ont annoncé mardi les autorités sanitaires de ce pays qui a récemment enregistré une série de cas de cette maladie, tout comme la Chine voisine.

Ce garçon de 15 ans, dont la contamination a été signalée le 6 juillet, vivait dans la province reculée de Gobi-Altai, dans le sud-ouest, où cinq districts ont par la suite dû être isolés du reste du territoire mongol pour six jours.

"Nous avons mis en quarantaine les 15 premières personnes qui sont entrées en contact avec le défunt et ces 15 personnes se voient administrer un traitement à base d'antibiotiques", a expliqué devant la presse Narangerel Dorj, qui est à la tête du département des relations publiques du ministère de la Santé.

Deux autres cas de peste bubonique, impliquant des frères qui avaient eux aussi mangé de la viande de marmotte, ont été confirmés au début du mois dans la province Khovd, voisine de celle de Gobi Altaï et située dans l'extrême ouest de la Mongolie, un pays dont les frontières restent fermées en raison de la pandémie de Covid-19. Plus de 140 personnes ont été en conséquence testées dans cette région mais aucune n'avait contracté cette maladie.

Au moins une personne meurt chaque année de la peste bubonique en Mongolie, où des campagnes sont orchestrées pour dissuader les gens de s'approcher des marmottes ou de les manger.

Dans le nord de la Chine, les autorités de la ville de Bayannur, située en Mongolie intérieure, ont découvert il y a une dizaine de jours qu'un berger souffrait de cette maladie.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a récemment déclaré suivre de près les cas de peste bubonique en Chine, assurant qu'il n'y avait pas de menace élevée dans ce domaine et que la situation était "bien gérée". Dans ce contexte, en Russie, les services sanitaires ont annoncé la semaine dernière avoir entamé une campagne de dépistage de cette maladie auprès de rongeurs en Bouriatie, une région frontalière de la Mongolie. Les autorités russes ont dans le même temps appelé à ne plus chasser et consommer de marmottes.

