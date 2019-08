Grâce à une analyse des satellites de la NASA, Greenpeace a réalisé une carte interactive mondiale des pays qui polluent le plus l'atmosphère.

"Chaque année, ce sont 4,2 millions de citoyens qui meurent à cause de la pollution de l'air ambiant, et 3,2 millions à cause de la pollution de l'air intérieur", selon l'Organisation mondiale de la santé. Les émissions de dioxyde de soufre(SO2), produites lors de la combustion fossile dans les installations industrielles, contribuent fortement à cette pollution.

...